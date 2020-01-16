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Самарский завод "Нефтефлот" сдал две сухогрузных баржи по заказу "ГТЛК"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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30 декабря 2019 г. самарский судостроительно-судоремонтный завод "Нефтефлот" сдал две трюмных сухогрузных баржи "Самарская — 1" и "Самарская — 2" проекта по заказу ПАО "ГТЛК", сообщает "Морское инженерное бюро".

Всего было заказано три баржи проекта RDB12. Лизингополучатель — судоходная компания "Петротанкер" (Санкт-Петербург).

Проект RDB12 представляет собой безэкипажное несамоходное трюмное судно "Волго-Дон макс" класса смешанного река-море плавания с четырьмя грузовыми трюмами с двойным дном и двойными бортами, с водонепроницаемыми люковыми закрытиями.

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