Самарский завод "Нефтефлот" сдал две сухогрузных баржи по заказу "ГТЛК"

30 декабря 2019 г. самарский судостроительно-судоремонтный завод "Нефтефлот" сдал две трюмных сухогрузных баржи "Самарская — 1" и "Самарская — 2" проекта по заказу ПАО "ГТЛК", сообщает "Морское инженерное бюро".

Всего было заказано три баржи проекта RDB12. Лизингополучатель — судоходная компания "Петротанкер" (Санкт-Петербург).