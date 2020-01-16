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Облправительство Власть и политика

В Самарской области усилят меры по предотвращению случаев отравления угарным газом

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 января, в правительстве Самарской области прошло совместное совещание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и главного управления МЧС России по Самарской области по вопросам предотвращения случаев отравления угарным газом населения региона.

В мероприятии приняли участие представители органов региональной и муниципальной власти, а также ресурсоснабжающих и газораспределительных организаций.

Заседание состоялось в связи с участившимися случаями отравления жильцов в домах угарным газом. По информации МЧС в регионе с начала отопительного сезона произошло 20 несчастных случаев, в том числе два со смертельным сходом. Для сравнения в 2017 году таких ЧП было 5. Несчастные случаи произошли в многоквартирных домах, оборудованных газовым водонагревательными колонками с открытой камерой сгорания и расположенными в большинстве случаев в ванных комнатах.

"На мой взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная информированность граждан и недоработка компаний по профилактике происшествий, связанных с газовым оборудованием. Необходим уход от формального отношения к этой проблеме, упор на качество и регулярность профилактической работы, на частоту проверок газового оборудования" — заявил Михаил Татаринцев, ВРИО министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

В ходе обсуждения, участники совещания пришли к единому мнению, что основными причинам отравления являются факторы:
— работающая газовая колонка, принудительная вытяжная вентиляция, плотно закрытые пластиковые окна двери, приводящие к повышению концентрации угарного газа до недопустимых пределов;
— нарушение соединения дымоотводного рукава с дымоотводным каналом вентиляции при плотно закрытых окнах и дверях;
— отсутствие тяги в вентиляционном канале при плотно закрытых окнах и дверях.

"Необходимо максимально привлечь все надзорные органы для проверки. Обязательно нужно проверить в каком состоянии оборудование, при необходимости прочистить, убрать пыль, просмотреть дымоходы. Особое внимание нужно уделять квартирам, в которых живут пенсионеры", — подчеркнул Олег Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.

Представители газовых организаций пояснили, что еще одним фактором, усугубляющим ситуацию, является отказ собственников в допуске в жилые помещения специалистов при плановом обходе.
"Если вы позвоните жителю, предупредите о том, что завтра к вам в 10 утра придет наш сотрудник, который будет в специальной форме, иметь удостоверение, тогда естественно и жители откликнутся на такую работу. Они будут понимать, что это плановая работа, нужная для них" — прокомментировал Михаил Татаринцев.

По итогам совещания принято решение создать специальную комиссию, куда войдут представители региональных властей, в том числе и надзорных органов, а также МЧС и газовых компаний. А также усилить проверки домов, где используются водонагревательные котлы и колонки, провести работу по организации установки приточных клапанов.

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