Баскетболисты "Самары" разгромили столичную МБА

В среду, 15 января в первом матче второго круга регулярного чемпионата Суперлиги "Самара" в Москве разгромила команду МБА — 101:66, сообщает пресс-служба клуба.

Исход матча во многом был предрешен уже в стартовой десятиминутке, когда самарцы выдали рывок 17:0 и завершили четверть с перевесом в 22 очка — 30:8. В дальнейшем они лишь наращивали преимущество, а в заключительном периоде преодолели рубеж в 100 набранных очков (впервые в нынешнем сезоне).

101:66 — сверхуверенная победа "Самары". Самыми результативными в составе "Самары" стали Владимир Пичкуров (17 очков) и Александр Лавников (15 очков).

"Самара" делит первое-второе места в турнирной таблице со "Спартаком-Приморье".

Следующий матч "Самара" также проведет на выезде: 18 января она сыграет с "Химками-Подмосковье". Дома самарская команда сыграет в конце января: 28-го она примет ЦСКА-2, 31-го — "Купол-Родники".