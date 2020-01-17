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Нина Крючкова: "Появление материнского капитала приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ежегодном Послании Федеральному собранию 15 января Президент России Владимир Путин предложил давать материнский капитал за первого ребенка (в настоящее время он составляет 466 617 рублей) и увеличить его на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей и будет ежегодно индексироваться. Стоит ли банкам ожидать резкого роста спроса на ипотеку с участием маткапиатала? На этот вопрос ответила вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

"На данный момент доля ипотечных кредитов по программам с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, выданных в 2019 году в банке "Открытие" составляет 2,54%. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в прошлом году больше всего кредитов с использованием материнского капитала было оформлено в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде. За 2019 год средний размер первоначального взноса составил порядка 800 тыс. рублей", — отметила Крючкова.

"Появление материнского капитала, скорее всего, приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы, но надо понимать, что размера капитала в крупных городах, как правило, не хватает для первоначального взноса, и клиентам все равно приходится добавлять собственные средства. Для какой-то части населения это будет возможность частично погасить действующую ипотеку. Для молодых семей на данный момент действует множество различных льготных программ на приобретение жилья, поэтому вряд ли нововведения приведут к падению их популярности — слишком велик выбор. Скорее наоборот — это может стать дополнительным стимулом для роста спроса. На данный момент 73% кредитов банка, выданных с использованием материнского капитала в 2019 году, было предоставлено на покупку недвижимости на вторичном рынке. С учетом того, что молодые семьи в большинстве случаев приобретают с использованием ипотечного кредита свое первое жилье, существенного влияния на изменение долей не произойдет", — подвела итог вице-президент банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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