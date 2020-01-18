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В Самара горит ресторан "Золотая Пагода"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 января, в Самаре произошел пожар ресторане "Золотая Пагода" на ул. Димитрова, 1 "а", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Информация о пожаре поступила в ОДС ЦУКС в 17:18. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

В 17:28 по прибытию огнеборцев к месту вызова установлено, что происходит горение кровли ресторана на площади 800 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия подразделений (количество уточняется).

К ликвидации пожара привлечено 72 человека, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 56 человек, 12 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

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