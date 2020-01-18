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Ветераны получат по 75 тыс. руб. к 75-летию Победы

МОСКВА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату к 75-летию Победы в размере 75 тыс. руб., заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге, пишет "КоммерсантЪ". Труженики тыла, по словам президента, получат по 50 тыс. рублей.

"Вот сегодня встал, тоже думал об этом. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль… У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем, думаю, это будет оправдано, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тыс. руб. выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям", — сказал Владимир Путин. Он напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляли по 10 тыс. руб. ветеранам и по 5 тыс. руб. труженикам тыла.

Президент также возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" и венок к монументу "Мать-Родина". Были вручены юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." — награды получили петербуржцы Валентина Андронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.

2020 . в России — год памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ. "В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. постановляю провести в 2020 г. в РФ Год памяти и славы", — говорится в указе Владимира Путина.

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