БК "Самара" переиграл "Химки-Подмосковье" и вышел в лидеры Суперлиги

18 января "Самара" на выезде переиграла "Химки-Подмосковье" (99:77) и вышла в лидеры Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Несколько первых минут "Самара" благодаря попаданиям Владимира Пичкурова и Евгения Войтюка вела в счете. Но к середине стартового периода химчане перехватили инициативу, вырвались вперед, и за полторы минуты до конца четверти самарцы уступали восемь очков (10:18).

Нагнать хозяев удалось уже во второй периоде: 21:21 после броска Байдена Джаксена. Затем химчане вновь было повели, но в течение двух минут Владимир Пичкуров и Максим Дыбовский положили в цель по две трехи — "Самара" вернула себе лидерство. И к большому перерыву удержали небольшое преимущество — 42:38.

В третьей четверти хозяева еще пару раз огрызались, выскакивая вперед — но только до ответной атаки самарцев. В концовке же периода волжане усилиями Максима Дыбовского, Евгения Войтюка, Владимира Пичкурова и Антона Глазунова вернули себе былой задел и даже чуть его увеличили: 70:63 перед заключительной десятиминуткой.

А за три минуты на старте четвертого периода "Самара" сняла все вопросы об исходе матча. Дважды был точен Антон Глазунов, по трехе забили Владимир Пичкуров и Александр Лавников — рывок 11:0 и общие 81:63. Итог матча — 99:77 в пользу гостей.

Эта победа позволила самарской команде единолично возглавить таблицу Суперлиги. Теперь она опережает "Спартак-Приморье" на одну победу.

Следующие матчи "Самара" проведет на своей площадке: 28 января она примет ЦСКА-2, 31-го — "Купол-Родники".