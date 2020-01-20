Баскетболистки "Самары" обыграли "Спартак-2" - 70:54

Ударная серия девушек БК "Самара" продолжается: во втором матче против "Спартака-2" добыта очередная победа — 70:54.

При этом начиналась игра для "Самары" непросто: по ходу первого периода отставание достигало 7 очков. Но благодаря попаданиям Виктории Трофимовой и Камиллы Тетеркиной завершить его удалось вничью — 19:19. Зато вторую четверть команда Виктора Курильчука начала с рывка 11:2 (7 очков набрала Ирина Киселева). А к большому перерыву 6 очков от Камиллы Тетеркиной позволили подойти с двузначным преимуществом — 43:28.

В третьем периоде после трех подряд трехочковых хозяйки подобрались на расстояние в 8 очков, но Людмила Мальцева и Ирина Киселева остановили их на этом рубеже.А дальнее попадание Ирины Архиповой вернуло "Самаре" перевес в 10+. Еще раз сократить свое отставание "Спартак" сумел на старте заключительной четверти, но рывок гостей 8:0, по сути, снял все вопросы по исходу матча: за пять с небольшим минут до сирены "Самара" повела "+17" (65:48). И спокойно удержала преимущество.

70:54 — с выезда "Самара" возвращается без потерь.

Следующие матчи самарская команда проведет на своей площадке: 28–29 января "Самара" примет команду "Пересвет" (бывш. "Шахты", Ростовская область), а 1–2 февраля — пензенскую "Юность.