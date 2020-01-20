Самарская область стала одним из лидеров по реализации нацпроекта "Культура"

В понедельник, 20 января, в министерстве культуры РФ подвели итоги первого года реализации национального проекта "Культура", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Самарская область является одним из лидеров по нацпроекту "Культура": в 2019 году регион не только достиг всех целевых показателей, но и перевыполнил их по целому ряду направлений, грамотно провел все подготовительные процедуры и освоил средства федерального бюджета в полном объеме, отметили в федеральном центре.

На губернии лежала серьезная ответственность по исполнению взятых на себя обязательств: к примеру, только на создание модельных библиотек в Самаре, Сергиевске, Октябрьске, Сызрани, Обшаровке из бюджета страны было выделено 55 млн рублей, что является беспрецедентной суммой.

Кроме того, в рамках нацпроекта детские школы искусств 18 муниципальных образований Самарской области получили новое музыкальное оборудование, в 5 районах области появились автоклубы. Также открыто 6 виртуальных киноконцертных залов городах Чапаевск, Отрадный, Сызрань, Тольятти, Похвистнево, Жигулевск и 3 кинозала в Нефтегорском, Клявлинском и Сергиевском районах.

Также за счет средств нацпроекта завершена реконструкция театра "СамАрт", капитально отремонтирован ДК "Октябрь" в Самаре, Тольяттинский краеведческий музей и помещения тольяттинской филармонии, культурно-досуговый центр "Октябрьский" в Октябрьске и межпоселенческий культурно-досуговый центр в Безенчуке.

"Все показатели, которые брали на себя, мы выполнили, а ряд — перевыполнили", — подчеркнул Дмитрий Азаров. В качестве примера глава региона отметил, что показатель по увеличению роста посещаемости учреждений культуры в регионе составил 118,5% (при плане в 101%), а по числу обращения граждан к цифровым ресурсам в сфере культуры — 152,8% (при плане 100%). Кроме того, в регионе более чем в пять раз выросло число волонтеров в сфере культуры.

"Еще раз хочу поблагодарить министерство за совместную работу не только по нацпроекту, но и по восстановлению исторических зданий. Только за последние годы благодаря поддержке в Самарской области 16 таких зданий было восстановлено, либо работы еще продолжаются, — обратился Дмитрий Азаров к руководству федерального министерства. — Это очень значимые для истории, культуры региона здания, в которых сегодня вновь есть жизнь, которые наполнены культурными событиями".

Добиться успехов в реализации нацпроекта "Культура" и других "застарелых" проблем сферы культуры всем регионам страны помогла рабочая группа Госсовета по культуре, которую по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Рабочая группа в постоянном режиме мониторила исполнение нацпроекта, на заседаниях обсуждались многие проблемные вопросы, вырабатывались пути их решения.

Так, рабочая группа предложила включить в нацпроект строительство и модернизацию детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана главой государства и нашла отражение в послании Федеральному Собранию, которое было оглашено 15 января. Также президент поддержал инициативу рабочей группы по оказанию поддержки работникам культуры в селах и малых городах: теперь педагоги ДШИ включены в программу "Земский Учитель" и имеют право на получение 1 млн руб. в рамках программы.

"Пользуясь случаем, хочу все регионы поблагодарить за активное взаимодействие с рабочей группой и отметить те предложения, которые уже оформлены поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы поднимали вопрос о поддержке работников культуры на селе и в малых городах — по инициативе уже есть поручение президента, — сказал Дмитрий Азаров. – Неоднократно поднимался вопрос, связанный со строительством и модернизацией детских школ искусств. И как вы знаете, в послании президента 15 января такое поручение было оформлено".

Кроме того, рабочей группой активно обсуждался вопрос о синергии нацпроектов "Культура" и "Жилье и городская среда". Именно этой теме было посвящено заседание рабочей группы, которою Дмитрий Азаров провел рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Вопрос привлек внимание большинства участников форума, в том числе международных, общественных деятелей, представителей бизнеса, академического сообщества.

Опыт Самарской области по формированию общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания, "оживлению" общественных пространств, наполнению их культурной жизнью и раскрытию культурного кода местности, был взят на вооружение как членами рабочей группы, там и другими участниками форума.