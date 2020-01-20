Банк "Открытие" выпустил новые памятные монеты серии "Легенды Спартака"

Банк "Открытие" выпустил две новые памятные монеты с портретами легендарных футболистов футбольного клуба "Спартак" — нападающего Сергея Родионова и полузащитника Федора Черенкова. Монеты с уникальным дизайном в рамках серии "Легенды Спартака" изготовлены из серебра 925 пробы и имеют номинал 1000 франков КФА.

Монеты "Сергей Родионов" и "Федор Черенков" отчеканены Санкт-Петербургским монетным двором в соответствии с самыми высокими современными стандартами производства (Пруф-лайк, УФ-печать). На реверсе монет изображены портреты Родионова и Черенкова. На аверсе размещены логотип ФК "Спартак-Москва", а также основные характеристики монет. Памятные монеты упакованы в дизайнерский блистер с краткими биографиями футболистов и подробной спецификацией на монеты.

Сергей Родионов — чемпион СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпион России 1993 и 1994 годов, обладатель Кубка России 1994 года. Лучший бомбардир сезона-1989. Выступал за "Спартак" на позиции нападающего и забил 153 гола (второй результат в истории клуба).

Федор Черенков — обладатель абсолютного рекорда клуба по количеству официальных матчей (494). Является трехкратным чемпионом СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпионом России 1993 года и обладателем Кубка России 1994 года. Выступал за московский "Спартак" с 1978 по 1993 г. на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта СССР.

Проект по выпуску памятных монет, который банк "Открытие" реализует совместно с ФК "Спартак-Москва", стартовал в октябре 2019 года с выпуска монеты "Легенды Спартака. Никита Симонян" в память о лучших игроках самого титулованного футбольного клуба страны. Всего в рамках проекта планируется выпуск 11 наименований памятных монет с изображениями легенд "Спартака".

Монеты серии "Легенды Спартака" стоимостью 4 900 рублей за одну монету и 13 500 рублей за комплект из трех выпущенных монет можно приобрести в офисах банка "Открытие" в г. Москве: