На "Самарском Стройфарфоре" поддерживают спортивные традиции

"Самарский Стройфарфор" наградил победителей и участников корпоративной спартакиады, которая в пятнадцатый раз объединила сотрудников, увлеченных спортом. По традиции, подведя итоги одной спартакиады, на заводе дали старт следующей, ведь соревнования спортсменов на предприятии продолжаются в течение всего года.

XV спартакиада "Самарского Стройфарфора" среди производственных коллективов проводилась в 16 видах спорта. Наряду с популярными видами спорта, например, футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, лыжными гонками и эстафетами, плаванием, на заводе развивают городошный спорт, дартс, пулевую стрельбу, шашки. На протяжении целого года предприятие организует для сотрудников состязания в различных дисциплинах — непрерывная борьба между командами и в личном первенстве длится с января по ноябрь. И главным призом в этой борьбе становятся не ценные подарки, а переходящий кубок, получить который почетно.

Спартакиада 2019 года завершилась победой команды "Альянс". Лидер прошлого года сохранил свои позиции и переходящий кубок. "Победа далась тяжело, в упорной борьбе, у нас команды практически равны по уровню подготовки, — рассказал Артем Лозовский, капитан "Альянса", инженер отдела внешнеэкономической деятельности "Самарского Стройфарфора". — На мой взгляд, в командных соревнованиях наряду с физической формой спортсменов важна ответственность каждого за результат. Кто это понимает, у того и преимущество".

На "Самарском Стройфарфоре" отметили вклад каждого спортсмена ежегодной спартакиады призами и дипломами. На предприятии поддерживают спортивные начинания сотрудников и считают важным поощрять тех, кто проявил себя в спорте.