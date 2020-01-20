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Строительство Строительство и недвижимость

Тольятти не смог выполнить план минстроя по вводу жилья

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Тольятти в ходе аппаратного совещания обсудили выполнение плана по строительству жилья в прошлом году. Данные представил глава профильного департамента Олег Захаров. По его информации, перед городом была поставлена заведомо невыполнимая задача.

Чиновник напомнил, как складывалась ситуация в сфере жилищного строительства многоквартирных домов (МКД) в прошлые годы. По его словам, в Тольятти планово вводится в эксплуатацию в среднем по 125 тыс. кв. м жилья в год. Например, в 2017 году было введено 114 тыс. кв. м, в 2018-м - 153 тыс. кв. м. По итогам 2019 года результатом стало 176,5 тыс. кв. м жилья, где 113,7 кв. м - это площади в МКД и 62,5 тыс. кв. м - это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Глава департамента отметил, что 22 марта прошлого года было подписано соглашение между минстроем региона и администрацией Тольятти по исполнению плана по вводу жилья на территории городского округа на год. Плановое задание составило 262,2 тыс. кв. м., что более чем вдвое превышает среднемноголетнее исполнение. В результате город ввел в эксплуатацию менее половины объектов строительства жилья.

"Несмотря на наши возражения, расчет министерством производился исходя из сроков действия разрешений на строительство МКД, что должно было составить 214 тыс. кв. м жилья. Также почти в два раза был увеличен план по ИЖС. В результате проработки вопросов и анализа нам стало понятно, что сдать удастся не более 110-120 тыс. кв. м по МКД. Это обусловлено тем, что ряд застройщиков находятся в стадии банкротства. Кроме того, в плане были учтены компании с разрешениями на строительство, действующими до 2022 года. Поэтому из всех 20 с лишним объектов, учтенных министерством, в прошлом году было введено в эксплуатацию десять, то есть менее 50%. Это составило 113,8 тыс. кв. м², - сообщил Захаров.

Он отметил, что администрация неоднократно обращалась в профильное министерство с прошением о снижении плана. Наконец, 9 октября 2019 года состоялось совещание по долевому строительству в режиме ВКС, где Тольятти, по словам чиновника, было поручено обеспечить ввод жилья в объеме 170 тыс. кв. м. Эта планка была взята и даже превышена на 6,5 кв. м. Однако, как выяснилось, первоначальное плановое задание оказалось неизменным.

"Несмотря на протокольное поручение, министерство по факту так и не снизило плановые показатели. В результате по ИЖС мы перевыполнили план, а по МКД по объективным причинам не смогли увеличить объемы сдачи в эксплуатацию" - заявил Захаров.

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