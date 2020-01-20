Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств и ведомств региона

В понедельник, 20 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона. Как было отмечено, за прошедшую неделю на территории губернии чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было.

При этом не обошлось без пожаров, самый крупный из которых - в Самаре. Напомним, на ул. Георгия Димитрова загорелись ресторан и торговый центр. Огонь охватил площадь более 1200 кв. м. Для ликвидации ЧП было привлечено 149 человек и 51 единица техники. Пострадавших не было - 25 человек покинули здание еще до прибытия на место пожарно-спасательных служб.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электродвигателя вытяжки на кухне ресторана, - отметил начальник регионального главка МЧС России Олег Бойко. - Дознаватели проводят проверку по выяснению всех причин".

"Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. Уверен, прокуратура окажет содействие. Безопасность наших граждан - прежде всего", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также начальник ГУ МЧС России по Самарской области доложил о том, что праздничные крещенские мероприятия прошли без происшествий. На территории региона было организовано 40 купелей.

Кроме того, в рамках оперативного совещания обсуждался вопрос о соблюдении требований антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. Министр образования и науки области Виктор Акопьян отметил, что по итогам прошлого года системы передачи тревожных сообщений - с учетом дооснащения 1026 объектов - были установлены во всех организациях.

Продолжается работа по оснащению детских садов и школ системами видеонаблюдения с использованием облачных технологий, которые позволяют проводить идентификацию личности. В прошлом году такое оборудование появилось в 145 образовательных организациях.

Отдельно участники совещания подвели итоги работы крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя-2020", которая проходила на прошлой неделе в Берлине. Самарская область участвовала в ней впервые за последние шесть лет. Свою продукцию на российском стенде - хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, бакалейную продукцию, а также сельхозтехнику, оборудование и технологии - представило более 15 крупных производителей региона.

"Продукция наших предприятий и специальная культурная программа привлекли большое количество и жителей Германии, и специалистов, - отметил вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов, возглавивший делегацию от Самарской области. - Мы провели целый ряд встреч и переговоров с крупнейшими объединениями предпринимателей Германии. Договорились о том, что в следующем году у нас состоятся две торгово-экономических миссии наших предприятий, готовых включиться в цепочку поставок своей продукции на немецкие предприятия. Также состоится визит предприятий Германии на территорию особой экономической зоны "Тольятти", которая их заинтересовала, для создания производств".

Кроме того, глава регионального кабмина в рамках "Зеленой недели" встретился с представителями компании "Эко-Нива-АПК Холдинг". Напомним, уже весной этого года в Клявлинском районе начнется реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству молочной фермы. Соответствующее соглашение было подписано в августе прошлого года между губернатором и гендиректором корпорации. Объем вложений со стороны холдинга - порядка 12 млрд рублей. Это самые крупные инвестиции за последние десятилетия в сельское хозяйство Самарской области.

"Необходимо внимательно контролировать ситуацию. Сбоев никаких не должно быть, все должно быть выполнено согласно плану", - подчеркнул Дмитрий Азаров.