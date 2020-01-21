В Тольятти произошел пожар в ресторане "Дрова"

В понедельник, 20 января, в 23:07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении в ресторане "Дрова" на ул. 40 лет Победы, 49 "В" в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы сразу выехали на тушение по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2". На месте происшествия было установлено, что происходило горение жировых отложений в вентиляционной шахте на площади 1 кв. м., которое было ликвидировано до прибытия пожарных.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что погибших и пострадавших нет, 25 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что это уже второй за последние дни пожар в ресторане в Самарской области. Так, в субботу 18 января, вечером в Самаре загорелась кровля ресторана "Золотая Пагода" на ул. Георгия Димитрова. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвовали 149 человек. К счастью обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.