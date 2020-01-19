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Пожар в самарском ресторане "Золотая Пагода" ликвидирован

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 января, в 22:41 пожар в ресторане "Золотая Пагода" на ул. Георгия Димитрова, 1 "а", был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что информация о данном пожаре поступила в ОДС ЦУКС в 17:18. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

В 17:28 по прибытию огнеборцев к месту вызова установлено, что происходит горение кровли ресторана на площади 800 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, люди самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия подразделений (количество уточняется).

В 17:47 был объявлен ранг пожара "№ 3". К ликвидации пожара привлечено 100 человек и 33 единицы техники.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать в 21:42, а полностью ликвидировать в 22:41.

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