Самарская и уфимская аптечные сети поспорили из-за бренда "Вита"

У уфимских предпринимателей Олега Мурова и Адель Кальметьевой, развивающих аптечные сети "Дешевая аптека "Вита" (70 аптек) и "Фармленд" (более 1,2 тыс. аптек), возник спор за товарный знак со словом "Вита" с крупным самарским аптечным оператором — группой "Вита", которая присутствует на рынке Башкирии, пишет "КоммерсантЪ".
Охранное право на товарный знак было зарегистрировано уфимскими предпринимателями в двух классах Международной классификации товаров и услуг: в сфере розничной и оптовой продажи лекарств и в области консультаций по вопросам фармацевтики. Он представлял собой слово "Вита", написанное прописными буквами на оранжевом фоне, где буква "Т" образно изображена как зеленый росток.
Против регистрации товарного знака башкирской сети в 2019 г. выступила самарская компания "Рона", входящая в группу "Вита". Группа развивает аптечную сеть под брендом "Вита экспресс", в которую входит около 700 аптек. В Башкирии она представлена 43 аптеками.
Самарский игрок в Роспатенте заявил, что товарный знак уфимской компании имеет фонетическое, графическое и смысловое сходство с товарным знаком группы "Вита", что позволяет конкуренту извлекать необоснованную выгоду из его деловой репутации, сложившейся с 1995 года.
Товарный знак "Роны" представляет собой также написанное на оранжевом фоне прописными буквами слово "Вита" и изображение ростка с цветком, взятое в круг. В подтверждение своего мнения о схожести знаков "Рона" предоставила заключение ВЦИОМ от 2018 г., в котором 65% респондентов признают обозначения сходными, а половина признается, что сочла бы их обозначениями одной и той же компании. Кроме того, самарское предприятие заявило, что за время развития в 2001–2016 гг. потратила на продвижение собственного бренда 220 млн рублей.
Уфимская компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском к Роспатенту. Удовлетворяя заявление, суд указал, что самарская компания "Рона" не представила доказательств, достоверно подтверждающих ее работу на фармакологическом рынке. Рекламные материалы, договоры на их изготовления, равно как и наличие лицензий на розничную торговлю лекарствами, отмечено в решении СИП, "сами по себе не свидетельствуют о ведении деятельности по реализации лекарственных средств через аптечные учреждения". Дипломы и награды, копии которых "Рона" представила в суде, были выданы не ей, а другим юридическим лицам — ООО "Аптечная сеть "Вита" и ООО "Вита". СИП решил, что связь с этими компаниями "Рона", образованная кипрской Niksay holdings LTD, не доказала.
Суд по интеллектуальным правам также отверг доводы о затратах на продвижение аптечной сети "Вита", которую представило предприятие "Рона". Он пришел к выводу, что этот аргумент "носит декларативный характер и не подтвержден финансовыми документами".
Что касается самого названия "Вита", то, как отметил СИП, оно "не является оригинальным ввиду его частого использования различными лицами", и, следовательно, "обладает слабой различительной способностью".
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