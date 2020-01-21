Банк "Открытие" стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию

Банк "Открытие" выступит спонсором трансляций на Первом канале двух главных соревнований 2020 года по фигурному катанию — чемпионата Европы и мира.
Во время трансляции соревнований на Первом канале будут показаны новые рекламные ролики банка с участием амбассадора бренда "Открытие" Василия Вакуленко (Баста). Для банка спонсорство трансляции чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию станет продолжением многолетнего сотрудничества с Первым каналом. Ранее четыре года подряд банк "Открытие" являлся спонсором Высшей лиги КВН.
В поддержку имиджевой кампании банка в конце января стартует совместный с порталом Sports.ru подкаст "Наша фигурка". Ведущий проекта — редактор Sports.ru Павел Копачев, а гости многочисленных выпусков — известные фигуристы, авторы и блогеры, пишущие про фигурное катание. Гостями первого сюжета станут авторы Sports.ru Иван Кузнецов и Полина Крутихина.
"Фигурное катание — один из самых популярных в России видов спорта. Наши фигуристы постоянно радуют нас успехами на крупнейших международных соревнованиях, миллионы россиян смотрят трансляции чемпионатов мира и Европы. Банк "Открытие", совместно с Первым каналом, рад предоставить им возможность увидеть прямую трансляцию этих знаковых спортивных событий", — прокомментировал Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие".
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 пройдет года с 20 по 26 января во втором по численности населения австрийском городе Граце, а первую трансляцию на Первом канале можно будет увидеть 22 января, когда на лёд с короткой программой выйдут спортивные пары.
Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 16 по 22 марта 2020 года в одном из крупнейших канадских городов Монреаль на арене Белл-центр.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.