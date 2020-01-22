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АО "Транснефть - Приволга" приступило к реализации мероприятий в рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" приступило к реализации мероприятий в рамках программы Года промышленной безопасности и производственного контроля, объявленного в организациях системы "Транснефть" в 2020 году.

В числе мероприятий — организация работы производственного контроля и контрольных комиссий, проверка готовности аварийно-спасательных формирований. В 2020 году в структурных подразделениях АО "Транснефть - Приволга" в соответствии с планом-графиком пройдет более тысячи учебно-тренировочных занятий.

В рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля специалисты подготовят тематические информационные бюллетени. Будут организованы открытые уроки по теме "Промышленная безопасность" для учащихся школ и высших учебных заведений в регионах присутствия.

Промышленной безопасности будут посвящены корпоративные конкурсы фотографий и рисунков детей работников предприятия. В рамках научно-технической конференции молодежи и конкурса на звание "Лучший по профессии" акцент также будет сделан на актуальные вопросы тематического года.

Мероприятия Года промышленной безопасности призваны обеспечивать соблюдение нормативов и правил промышленной безопасности и производственного контроля для безопасности труда и безаварийной работы производственных объектов.

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