Делегация Самарской области продолжает работу на выставке-ярмарке "Зеленая неделя 2020"

Достижения самарских сельхозтоваропроизводителей заинтересовали участников и гостей 85-ой международной выставки "Зеленая неделя 2020" (International Green Week Berlin), которая проходит в Берлине.

На этом крупнейшем в мире сельскохозяйственном форуме свою продукцию представляют более 10 самарских производителей продуктов питания и сельхозтехники.

В рамках выставки первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел ряд встреч. На встрече с Послом Российской Федерации в Германии Сергеем Нечаевым, заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным обсуждались вопросы экспорта самарской сельскохозяйственной продукции в Германию.

Также состоялась рабочая встреча с Федеральным союзом Немецкой промышленности (BDI) и Восточным комитетом Германской экономики, главной темой которой стала поставка самарскими производителями сельхозтехники комплектующих на немецкие предприятия. Эти организации объединяют более 10 тыс. производителей Германии и Европы с суммарным оборотом средств свыше 1 трлн евро.

Представители BDI и Восточного комитета подтвердили, что уже в этом году пройдут две бизнес-миссии в Самаре и Германии с целью начать взаимодействие компаний-производителей, готовых к международной кооперации. Ожидается, что эти визиты состоятся уже в марте и ноябре.

Благодаря повышенному вниманию губернатора Дмитрия Азарова, активной реализации национальных проектов, инициированных президентом страны, агропромышленный комплекс региона демонстрирует позитивные результаты развития.

В прошлом году аграрии Самарской области, несмотря на сложные погодные условия, собрали 1,85 млн т зерна (при средней урожайности более 17 ц/га). Этот объем не только покрывает потребность региона в зерне, но и позволяет отправлять продукцию на экспорт. При этом впервые в губернии собран рекордный урожай подсолнечника — более 1 млн. т. Также выращено более 127 тыс. т овощей. В отрасли животноводства также отмечены определенные успехи: увеличивается поголовье дойного стада и, соответственно, производство молока.

По предварительным итогам 2019 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из региона составил около $315 млн, что значительно выше плановых значений ($220 млн). Увеличению объемов экспорта будет способствовать и участие самарских производителей в мероприятиях крупнейшего агрофорума "Зеленая неделя 2020".

"Самарская область после шестилетнего перерыва впервые принимает участие в "Зеленой неделе". Российская экспозиция в этом году стала самой крупной среди других стран-участников. Этот масштабный международный форум дает возможность не только познакомить иностранных партнеров с продукцией, производимой в нашем области, но и рассказать о самом регионе, презентовать инвестиционные возможности. У нас состоялась серия встреч, касающихся не только темы сельского хозяйства, но и в целом развития экспорта товаров и услуг из региона. Так, например, большой интерес немецкие компании проявили к нашим IT-разработкам, подтвердив серьезные позиции Самарской области в этой сфере", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, что свою продукцию в рамках масштабной экспозиции РФ на выставке "Зеленая неделя 2020" представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области. Это ООО "Молочные Продукты Русагро" — крупнейший производитель сыров на территории региона; ОАО "Сызранский мясокомбинат" — одно из ведущих предприятий области по производству колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов; ООО "Кухмастер" — крупная российская компания по производству томатной, овощной и кондитерской продукции; ООО Фирма "Нектар" — один из крупнейших производителей соков и соковой продукции с 1991 года; ООО "Кондитерский комбинат "Услада" — выпускающий с 1997 года продукцию вафельной, зефирной групп и группы сахарного печенья; ООО Поволжский комбинат "Родник" — один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Европе, по производственным параметрам комбинат "Родник" входит в число лучших предприятий своей отрасли; АО "Жигулевское пиво" — старейшее предприятие пиво-безалкогольной продукции; ЗАО "Самарский БКК" — лидер в Самарской области по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

Самарское предприятие ООО "Пегас Агро" и АО "Евротехника" представляют сельхозтехнику, оборудование и высокопроизводительные комплексы для обработки земли и выращивания зерновых культур с применением современных технологий. Техника, произведенная этими предприятиями, уже успешно работает в 60-ти регионах страны, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Самарский государственный аграрный университет представляет инновационный продукт — интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, созданный совместно с Самарским государственным медицинским университетом.