В самарском ДК "Заря" состоится творческий вечер Розы Цпнецян "Цвет Граната"

В Самаре 25 января, в 17:30, в муниципальном ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16) состоится творческий вечер Розы Цпнецян "Цвет Граната" (5+).

В творческом вечере примут участие: вокалисты Роза Цпнецян, Шушаник Хасикян, Лилит Шахраманян, Сусанна Варданян (Тольятти), вокальная мастерская Music WorkRoom (руководитель Роза Цпнецян), ансамбль танца при Армянской Апостольской Церкви "Варага" (руководитель Кристине Абраамян), танцевальный Ансамбль "Аргишти" (Тольятти, руководитель Кристине Абраамян), танцевальный коллектив "Элегия" (руководитель Ани Бичахчян), танцевальный коллектив "Социальная тревога" (руководитель Мария Седова), танцевальный ансамбль "Наири" (руководитель Диана Мирзоян), исполнитель на музыкальном инструменте дудук Артем Тер-Оганнисян, исполнитель фортепиано Дмитрий Болдырь.

Роза Цпнецян — музыкант, организатор и активный участник межнациональных мероприятий разных уровней, является членом Правления СР ОО "Армянская община", а также активистом и учредителем "Союза Армянской Молодежи" при СР ОО "Армянская община".

Вход на творческий вечер свободный.