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Преступления Происшествия

Жителя Жигулевска подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому

ЖИГУЛЕВСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске полицейские обнаружили в гараже местного жителя поддельный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У мужчины изъяли более тысячи литров спиртного. Собственник помещения — 61-летний пенсионер пояснил, что алкоголь он приобрел для дальнейшей реализации.

Позже в служебном автомобиле мужчина предложил сотруднику полицейскому 200 тыс. руб. за прекращение проверки. В результате жителя Жигулевска задержали. Теперь сотрудник областного СУ СК возбудили в отношении него уже уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки").

Гид потребителя

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