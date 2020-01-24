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Автопром Машиностроение

В Баку открылся новый дилерский центр Lada

БАКУ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 января, в Баку открылся новый официальный дилерский центр Lada, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. На торжественном открытии нового автосалона присутствовали управляющий директор по экспорту Lada Макс Миссана и руководство официального дистрибьютора Lada в Азербайджане ОАО "ХАЗАР-ЛАДА".

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Новый дилерский центр Lada расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает шесть демонстрационных автомобилей в зоне шоурума и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва.

Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра Lada, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

По итогам 2019 г. объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1,6 тыс. автомобилей. 

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