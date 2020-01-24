В Баку открылся новый дилерский центр Lada

В четверг, 23 января, в Баку открылся новый официальный дилерский центр Lada, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. На торжественном открытии нового автосалона присутствовали управляющий директор по экспорту Lada Макс Миссана и руководство официального дистрибьютора Lada в Азербайджане ОАО "ХАЗАР-ЛАДА".

Новый дилерский центр Lada расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает шесть демонстрационных автомобилей в зоне шоурума и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва.

Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра Lada, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

По итогам 2019 г. объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1,6 тыс. автомобилей.