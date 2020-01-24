Самара будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"

В пятницу, 24 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по проведению Года памяти и славы и организации в регионе культурно-массовых мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также муниципальных властей.

"Оргкомитет "Победа" провел в регионе большую работу, которая уже сегодня позволяет нам осуществлять целый ряд мероприятий, связанных, в первую очередь, с заботой и вниманием к ветеранам, восстановлением памятных мест, воинских мемориалов и могил героев. Сегодняшнюю встречу мы посвятим вопросам подготовки и проведения торжественных и праздничных мероприятий на территории всего региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов доложил, что в Год памяти и славы губернии планируется провести более 500 различных мероприятий. Это выставки, патриотические акции, кинолектории, концерты, митинги, возложение цветов к мемориальным комплексам, театрализованные представления, тематические вечера, в том числе с участием ветеранов Великой Отечественной войны, а также фестивали и викторины.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что при проведении мероприятий важно рассказывать как о фронтовом подвиге наших земляков, так и о куйбышевцах, ковавших Победу в тылу. "Особую ответственность на нас накладывает то, что город Куйбышев в годы войны стал "Запасной столицей", эти события должны быть также отражены в праздничных мероприятиях", - поручил глава региона.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении российским городам звания "Город трудовой доблести", на днях соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Согласно документу, почетное звание будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летию Великой Победы. Дмитрий Азаров поручил правительству совместно с историками и экспертами подготовить научно-историческое обоснование вклада областной столицы и всего региона в Великую Победу.

"Мы по праву претендуем на высокое звание "Город трудовой доблести", потому что Куйбышев (ныне Самара) внес огромный вклад в Победу, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Конечно, статус "Запасной столицы" в годы войны - важный аргумент, тем не менее нам нужно очень хорошо готовиться, обосновывать системно".

Как отмечается в законопроекте, основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом "Победа". В городах трудовой доблести будут устанавливаться стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.