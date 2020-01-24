Национальная премия "Серебряный Лучник" состоялась в областной столице

Для конкурса этот год особенный — юбилейный. Уже в 10-й раз в Самаре проводится региональный этап, и уже в 4-й — торжественная церемония награждения победителей проходит на главной медиаплощадке губернии — в большом павильоне ГТРК "Самара".

Номинаций всего восемь. Самыми популярными оказались "Развитие и продвижение территорий", "Благотворительность" и "Продвижение государственных, общественных и социальных программ". За победу в этот раз боролись 37 PR-проектов. В основе каждого — творчество и уникальные идеи.

Традиционно среди почетных гостей церемонии — настоящие легенды российского PR. В этом году — председатель совета директоров коммуникационного агентства "Р.И.М" Игорь Писарский, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций "Никколо М" Игорь Минтусов. Их экспертное мнение особенно важно для финалистов.

Победу одержал и пиар-проект ГТРК "Самара" "Всё по-честному" в номинации "Корпоративные коммуникации". Авторитетное жюри оценило продвижение первого молодежного сериала, созданного профессиональной командой телекомпании. Удивительная история веселых приключений простых школьников захватила не только их ровесников, но и старшее поколение. Уникальный для регионального телевидения формат позволил объединить творческие силы коллектива телекомпании, органы власти и бизнес-партнера корпорацию "Кошелев". Также в шорт-лист конкурса вошла еще одна работа нашей телекомпании — "Смотри в будущее" в номинации "Продвижение технологий будущего". На этом состязания между лучшими пиар-проектами не заканчиваются. Теперь команде проекта "Всё по-честному" предстоит побороться за "Серебряного Лучника" уже в Москве. Впереди — федеральный этап конкурса, он состоится уже 21 февраля.

Татьяна Мокшина — исполнительный директор региональной премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН":

"В истории самарского Лучника 436 проектов, которые создало 4300 авторов, но это не самое главное. Самое главное, что все эти проекты не на бумаге, а в конкретных делах. Эти дела изменили нашу жизнь и социальную, и культурную, и экономическую к лучшему, это однозначно. Это главный результат проекта".

Елена Крылова — директор ГТРК "Самара":

"Я очень рада, что это действительно стало доброй традицией, и в наших стенах проходит прекрасная премия, номинации которой всегда выводят на сцену самые лучшие проекты, самые большие достижения в области PR-проектов. "Серебряный Лучник" — это всегда знак качества. Это не про намерения, а про дела. Что очень созвучно со стратегией ГТРК "Самара", нашего медиахолдинга: останавливаться на достигнутом, а поступательно двигаться вперед".

Игорь Писарский — председатель совета директоров коммуникационного агентства "Р.И.М.", председатель Попечительского совета премии "Серебряный Лучник":

"Мне кажется, что все проекты-победители вполне конкурентоспособные и могут побороться за федеральные награды, что и будет сделано. И я бы хотел отметить сам формат церемонии, довольно креативный и неожиданный. Всегда существует проблема, что на церемонии обычно награждают авторов проектов, но не говорят о проекте. Это происходит раньше, либо в кругу экспертного совета, или на общественных обсуждениях. Но на самой церемонии проекты не звучат. Здесь это правило нарушено. И нарушено, по-моему, здорово, весело и интересно. Мы узнали про проекты и посмотрели на автора, вручили призы тем, кто их заслуживает".

Игорь Минтусов — председатель совета директоров АСК "НИККОЛО М", член попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник":

"Этот проект показывает планку для тех специалистов, которые занимаются PR: что такое хорошие проекты и как их делать. Это очень хорошо профессионально мотивирует людей, которые занимаются связями с общественностью. И каждый проект улучшает социальную среду. Считаю, что очень большое дело делают пиар-специалисты, потому что каждый из проектов, который они реализовали на территории города и области, доставляет радость людям и делает их жизнь лучше".