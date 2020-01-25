Более 40 человек представят Самарскую область в полуфинале конкурса "Лидеры России"

В пятницу, 31 января, в Нижнем Новгороде стартует полуфинальный этап всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Самарскую область на нем представит 41 человек — это бизнесмены, педагоги, общественные деятели и госслужащие. За несколько дней им предстоит проявить свои лучшие качества, продемонстрировать эрудицию, умение нестандартно мыслить и работать в команде. Победители получат путевку на финал конкурса в Сочи.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей". Его задача — выявить талантливых управленцев из разных регионов, дать им возможность продвинуться по карьерной лестнице и принять участие в жизни страны.

Напомним, в регионе проекту оказывает поддержку губернатор Дмитрий Азаров — он не только поручил всячески поддерживать конкурсантов, но и стал наставником управленческих соревнований. Глава региона поставил задачу сплотить талантливых земляков и вовлечь их в важные для области проекты и процессы.

В 2018 г. по инициативе губернатора был создан клуб лидеров региона, куда вошли полуфиналисты и финалисты конкурса разных лет — всего порядка 150 человек. Вместе они участвуют в совещаниях и стратегических сессиях, дают рекомендации по работе министерств и ведомств. Совместно с представителями кадровых резервов "лидеры" создали уникальную интерактивную платформу "Кадросфера". Она позволит активным жителям губернии найти достойную работу и собрать команду для реализации собственного проекта.

В субботу, 25 января полуфиналисты 2020 года собрались вместе, чтобы провести небольшую тренировку: услышать напутствие и "прокачать" необходимые для конкурса навыки. "Сегодня наши победители делятся опытом, рассказывают, с какими нюансами и сложностями придется столкнуться новичкам конкурса, — пояснила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации губернатора области Наталья Баландина. — Полуфинал основывается на решении конкретных жизненных ситуаций — "кейсов", поэтому мы предложим участникам проработать задания, приближенные к тем, которые будут предложены в Нижнем Новгороде".

Наталья Баландина передала напутствие от губернатора Дмитрия Азарова: "Этот конкурс убедительно подтвердил свою значимость и востребованность в масштабах всей страны. Организованный по инициативе президента России Владимира Путина, он собрал лидеров нового поколения, обладающих высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Это носители идеологии развития, люди энергичные, целеустремленные небезразличные к судьбе страны и ее будущему, — отметил губернатор. — Чем больше будет у нас динамичных и талантливых лидеров, тем лучше будут развиваться города и села, тем успешнее будут регионы России".

Финал конкурса состоится в марте–апреле. Всем его участникам выделят грант на образование в размере 1 млн рублей. Абсолютные победители конкурса получат возможность целый год общаться и работать с наставником из числа лучших управленцев страны.