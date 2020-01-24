Институт регионального развития провел в Самаре проектную сессию с участием федеральных экспертов

В пятницу, 24 января, АНО "Институт регионального развития", как управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего (EngineFuture)", организовал в Самаре проектную сессию под председательством зампреда правительства Александра Фетисова при модераторстве руководителя проектного офиса по сопровождению научно-образовательных центров при Министерстве науки и высшего образования РФ, заместителя директора Фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" Дмитрия Санатова.

Создание научно-образовательного центра мирового уровня — одна из самых востребованных и одновременно трудоемких задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Наука". И если первые пять НОЦ были сформированы без конкурса, то вторая пятерка будет определена уже в этом году по результатам оценки программ НОЦ каждого из участников.

Самарская область вступила в борьбу. Проект поддержан губернатором Дмитрием Азаровым — он возглавляет наблюдательный совет самарского НОЦ, который, в отличие от остальных, сначала сформировался на региональном этапе, а теперь планово работает над выходом на федеральный уровень.

Для этого "Институт регионального развития", как управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего (EngineFuture)", проводит стратегические и проектные сессии с участием федеральных экспертов, бизнес-сообщества, представителей вузов и молодых ученых, а уже сама программа НОЦ формируется на уровне ректоров — основным ответственным лицом губернатором назначен ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Мозговые штурмы по вопросам наполнения конкретными проектами программы научно-образовательного центра "Инженерия будущего (EngineFuture)" состоялись в трех блоках: с представителями правительства и академического сообщества региона, с индустриальными партнерами НОЦ и молодыми учеными вузов Самарской области.

Руководитель проектного офиса по сопровождению научно-образовательных центров при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель директора Фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" Дмитрий Санатов высоко оценил погруженность Самарской области в работу НОЦ:

"Организационные изменения — это то, что происходит в начале работы самарского научно-образовательного центра "Инженерия будущего (EngineFuture)". Я был приятно удивлен, что к работе подключена Академия Ростех и выделен отдельный куратор по взаимодействию с самарским НОЦ — это говорит о том, что в компании уделяется большое внимание этому проекту. На федеральном уровне про Самару хорошо знают, виден результат глубокой информационной, организационной и коллаборационной деятельности управляющей компании — Института регионального развития. И сегодня я наблюдаю максимальное командное взаимодействие и самих участников консорциума НОЦ — вузов, молодых ученых, экспертов, академиков, индустриальных предприятий. Это большая работа, и у вас есть все шансы получить статус НОЦ мирового уровня в грядущем отборе".

Напомним, самарский НОЦ "Инженерия будущего (EngineFuture)" определил для себя три основных вектора развития — это новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; медицинские технологии; передовые транспортные системы с интеллектуальными решениями. Проекты этих направлений войдут в программу самарского НОЦ, которая сегодня формируется на уровне ректоров и будет представлена губернатором Дмитрием Азаровым весной этого года в Москве. Задача — войти в следующую пятерку федеральных научно-образовательных центров и получить статус НОЦ мирового уровня.

НОЦ "Инженерия будущего (EngineFuture)" идет к намеченной цели: получению статуса НОЦ мирового уровня, и как следствие — развитию инновационной и технологической мысли для решения конкретных производственных задач предприятий сегодня и формированию рынков будущего.