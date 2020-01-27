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Образование Общество

Учитель одной из школ региона уволилась из-за видео с танцем живота

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Педагог одной из школ в Самарской области, занимающаяся восточными танцами, уволилась по собственной инициативе после того, как в сети интернет распространилось видео с одним из ее выступлений, сообщает interfax-russia.ru.

На кадрах видео была запечатлена молодая женщина, танцующая в соответствующем костюме восточный танец на открытии ночного клуба. Упоминалось, что танцовщица работает учительницей.

В пресс-службе министерства образования и науки Самарской области сообщили, что, увидев видео в интернете, администрация школы провела разъяснительную беседу с молодым педагогом.

Также от руководства образовательной организации поступила просьба, обратиться к администратору сайта и удалить опубликованное видео. "Это было сделано незамедлительно" — сказал собеседник агентства.

По его данным, учительница была принята на работу в школу в сентябре 2019 года.

"При приеме на работу каждый учитель знакомится с правилами поведения. Педагоги-наставники рассказывают, как нужно работать с детьми и вести себя в школе, как одеваться и общаться с родителями, знакомят новых сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", — сообщил представитель министерства.

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