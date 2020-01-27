Банк "Открытие" помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.
Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) - пять лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность - 7,02% годовых.
В ходе сбора заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд рублей. Книга заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд до 30 млрд рублей.
Комиссия банка "Открытие" за организацию размещения составит около 5 млн рублей.
Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
СУЭК-Финанс - 100% "дочка" АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО "СУЭК-Финанс".
Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банк "Открытие": "Банк "Открытие" стал одним из самых заметных игроков на рынке размещения корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов, и банк "Открытие" будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.