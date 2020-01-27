Банк "Открытие" помог СУЭК-Финанс разместить облигации на 30 млрд рублей

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций СУЭК-Финанс рекордным объемом 30 млрд рублей. Такое масштабное размещение фактически приближает возможности локального рынка рублевых облигаций к объему выпусков на рынке еврооблигаций.

Срок обращения нового выпуска облигаций (оферта) - пять лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, доходность - 7,02% годовых.

В ходе сбора заявок благодаря значительному спросу на облигации со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен с 6,90-7%, до 6,85-6,90%. Общий объем спроса превысил 42 млрд рублей. Книга заявок в итоге была закрыта с двукратной переподпиской от первоначального маркетируемого объема по финальной ставке. Объем размещения был увеличен с 15 млрд до 30 млрд рублей.

Комиссия банка "Открытие" за организацию размещения составит около 5 млн рублей.

Организаторами размещения также выступили Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

СУЭК-Финанс - 100% "дочка" АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". АО СУЭК выступает поручителем по выпускам облигаций ООО "СУЭК-Финанс".

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банк "Открытие": "Банк "Открытие" стал одним из самых заметных игроков на рынке размещения корпоративных облигаций в России, а сам рынок переживает настоящий бум. Масштабы сделки по облигациям СУЭК-Финанс свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к бумагам ведущих российских корпоративных эмитентов, и банк "Открытие" будет активно развивать это направление своего инвестиционного бизнеса".