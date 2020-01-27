Экс-директору СРПП изменили приговор за упавший трап с людьми и сняли судимость

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката бывшего директора СРПП Андрея Новикова на приговор Промышленного райсуда от 14 марта 2018 г. по делу о падении трапа с людьми на пристани "Солнечная Поляна" и на апелляционное постановление Самарского облсуда по нему, и изменил его. Об этом сообщают в суде.

Напомним, Андрея Новикова обвиняли в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В сентябре 2014 г. в с. Солнечная Поляна при высадке пассажиров с понтона на берег Волги упал сходной трап. В результате шесть женщин 39-80 лет получили различные травмы. Все шестеро пострадавших попали в больницы. Спасательная операция медиков продолжалась с 18:00 почти до полуночи.

По мнению суда Промышленного района, комплекс с пятью аналогичными причалами Самарское речное пассажирское предприятие эксплуатировало с нарушениями: без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском речном регистре, а также без договора водопользования частью акватории, где они расположены.

Суд приговорил Новикова к году условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком. Кроме того, суд частично удовлетворил требование одного из потерпевших, обязав Новикова выплатить 70 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда, и выплатить трем потерпевшим по 50 тыс. руб. в качестве возмещения судебных издержек. Помимо этого, суд на два года лишил Новикова права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Адвокат экс-директора СРПП Андрей Паулов обжаловал оба судебных акта, подав жалобу в недавно открывшийся в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции. По его мнению, приговор Новикову и апелляционное определение вынесли с существенными нарушениям норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, что привело к незаконному и несправедливому приговору.

Кассационный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства по делу, и квалифицировал действия Новикова по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Также кассация не нашла существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые повлияли на законность приговора и могли повлечь его отмену.

"Но, вместе с тем, при назначении наказания Новикову суд неправильно применил уголовный закон", - отмечено в постановлени Шестого кассационного суда.

В кассационном суде отмечают, что Новиков совершил преступление, являясь директором ООО, и не занимал каких-либо должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления. Поэтому из приговора должны убрать дополнительное наказание - лишения права занимать определенные должности.

Также кассационный суд посчитал, что Новикова нужно было освободить от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ, так как преступление было совершено до вступления в силу постановления об амнистии.

В связи с этими изменениями приговора с мужчины также сняли судимость.