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Пожары Происшествия

Пожар в ангаре с резинотехническими изделиями в Тольятти ликвидирован

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, в 10:34 стало известно, что пожар в ангаре с резинотехническими изделиями на ул. Новозаводская, 47 "а" в Центральном районе Тольятти ликвидирован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о возгорании в ангаре поступила в чрезвычайные службы в 7:32. Первоначально сообщалось, что огонь охватил площадь в 450 кв. м. К 10:15 площадь пожара увеличилась до 1050 кв. м. Борьбу с огнем вели 79 человек, которые использовали 28 единиц техники.

По данным чрезвычайной службы, пожар удалось ликвидировать в 10:34. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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