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Хоккей Спорт

Матчи "Лады" и ЦСК ВВС с китайскими клубами перенесены в Россию

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Высшей хоккейной лиги приняло решение о переносе ряда выездных матчей "ВХЛ — Кубка Шелкового пути", в которых "Лада" и ЦСК ВВС должны были встретиться с китайскими клубами. Решение принято "в соответствии со ст. 44 Регламента "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона 2019/2020, а также по согласованию с клубами", говорится на сайте хоккейной организации.

Теперь запланированные ранее в Китае игры пройдут в Самаре и Тольятти. Календарь игр в тольяттинском ЛДС "Лада-Арена" выглядит следующим образом:

12 февраля, 19:00 — "Ценг Тоу" (Цзилинь) — "Лада" (Тольятти);

14 февраля, 19:00 — "КРС-БСУ" (Пекин) — "Лада" (Тольятти);

16 февраля, 17:00 — "ОРДЖИ" (Пекин) — "Лада" (Тольятти);

18 февраля, 19:00 — "Ценг Тоу" (Цзилинь) — "КРС-БСУ" (Пекин).

В Самаре игры пройдут в ЛД "Кристалл" по следующему расписанию:

10 февраля, 19:00 — "Ценг Тоу", Цзилинь — ЦСК ВВС;

12 февраля, 19:00 — "КРС-БСУ", Пекин — ЦСК ВВС;

14 февраля, 19:00 — "ОРДЖИ", Пекин — ЦСК ВВС.

Напомним, вспышка нового заболевания, вызываемого коронавирусом и приводящего к новому типу пневмонии, началась с китайского города Ухань в конце прошлого года. Китайские власти попытались локализовать очаг заболевания, но, несмотря на карантин, вирус распространился как на всю Поднебесную, так и за ее пределы.

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