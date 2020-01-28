Матчи "Лады" и ЦСК ВВС с китайскими клубами перенесены в Россию

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Руководство Высшей хоккейной лиги приняло решение о переносе ряда выездных матчей "ВХЛ — Кубка Шелкового пути", в которых "Лада" и ЦСК ВВС должны были встретиться с китайскими клубами. Решение принято "в соответствии со ст. 44 Регламента "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона 2019/2020, а также по согласованию с клубами", говорится на сайте хоккейной организации.