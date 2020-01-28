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Авиаперевозки из Самары в Париж хотят запустить в 2020 году "Победа" может закрыть в апреле рейсы из Самары МосГорТранс пока отказал Самаре в трамвайных вагонах 18 новых станций: в Самаре обсуждают развитие метро до 2038 года Самарский завод "Нефтефлот" сдал две сухогрузных баржи по заказу "ГТЛК"

Транспорт Транспорт и связь

Авиаперевозки из Самары в Париж хотят запустить в 2020 году

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало проект постановления о внесении поправок в областную программу по развитию транспортной системы, в котором сообщается о планах по запуску авиарейса из Самары в Париж уже в текущем году.

В пояснительной записке к проекту документа уточняется, что согласно федеральному законодательству к полномочиям регионов "отнесено содействие развитию международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности".

"Так на территории Самарской области функционируют следующие предприятия и организации с участием французского бизнеса: АО "АвтоВАЗ", ЗАО ГК "Электрощит"-ТМ "Самара", АО "РКЦ "Прогресс" и другие", — отмечают разработчики поправок и добавляют, что в апреле 2019 г. Министерство транспорта РФ направило официальное письмо авиационным властям Франции о предоставлении дополнительно двух частот в неделю на рейс "Самара (Российская Федерация) — Париж (Французская Республика)".
Также в документе уточняется, что наиболее предпочтительным аэропортом для приема рейса из Самары во Франции будет международный аэропорт  Париж — Шарль-де-Голь или аэропорт Париж — Орли, "находящиеся на доступном удалении от штаб-квартиры Renault Group и туристического центра Франции города Парижа".

Напомним, о том, что региональные власти ищут авиаперевозчика для осуществления прямых рейсов из Самары в Париж, стало известно в сентябре 2019 года. Тогда пояснялось, что эта работа проводится в целях повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области.

Для возмещения затрат перевозчику предусмотрено выделение субсидий. В частности, за перелет в одном направлении, протяженностью 3316 км, областной бюджет готов вернуть авиакомпании 750 тыс. рублей. Постановлением предусматривалась компенсация четырех оборотных рейсов в месяц.
В завершение отметим, что проекте постановления также уточняются параметры программы субсидирования региональных авиаперевозок. Так, в 2020 г. такие авиаперевозки из Самары по девяти направлениям — в Казань, Пермь, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Челябинск, Уфа.

"В настоящее время Федеральное агентство воздушного транспорта заключает соглашения с авиаперевозчиками (ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр",   АО "ЮВТ АЭРО", АО Авиакомпания "ИрАэро") о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2020 году", — уточняется в пояснительной записке к документу. В областном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-22 гг. на эти цели запланировано 82,08 млн рублей.

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