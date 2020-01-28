16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарской филармонии пройдет концерт Вадима Эйленкринга и группы Eilenkring Crew В арт-пространстве Nostalgie пройдет мастер-класс по граттажу В галерее "Формограмма" пройдет вечер гитарной музыки Константина Окуджавы В ОДО покажут спектакль "Вход только для женщин" В Доме журналиста презентуют книгу "Рутены - руги - русь: века, дороги, судьбы"

Культура

В арт-пространстве Nostalgie пройдет мастер-класс по граттажу

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 января, в самарском арт-пространстве Nostalgie любой желающий сможет попробовать себя в работе с техникой граттаж. Граттаж, он же воскография — это способ процарапывания пером грунтованного листа. Граттаж является яркой и красочной техникой, где используется не только классическая черная тушь, но и другие цвета.

Проведет занятие профессиональная художница Анна Потапенко, которая покажет, как правильно работать с тушью и научит посетителей пользоваться пером. Имея опыт работы учителем, Анна поможет желающим всех возрастов улучшить свои навыки рисования.

Мастер-класс состоится 29 января в арт-пространстве Nostalgie (Ленинградская, 23) в 18:30. Стоимость занятия 350 рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2