В арт-пространстве Nostalgie пройдет мастер-класс по граттажу

В среду, 29 января, в самарском арт-пространстве Nostalgie любой желающий сможет попробовать себя в работе с техникой граттаж. Граттаж, он же воскография — это способ процарапывания пером грунтованного листа. Граттаж является яркой и красочной техникой, где используется не только классическая черная тушь, но и другие цвета.

Проведет занятие профессиональная художница Анна Потапенко, которая покажет, как правильно работать с тушью и научит посетителей пользоваться пером. Имея опыт работы учителем, Анна поможет желающим всех возрастов улучшить свои навыки рисования.

Мастер-класс состоится 29 января в арт-пространстве Nostalgie (Ленинградская, 23) в 18:30. Стоимость занятия 350 рублей.