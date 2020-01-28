Банк "Открытие" стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020

Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк "Открытие", в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля. Для участников марафона организаторы — правительство Ханты-Мансийского автономного округа, АУ "ЮграМегаСпорт" и Федерация лыжных гонок Югры — традиционно приготовили трассу для гонок на трех дистанциях протяженностью 5, 25 и 50 километров в пойме реки Горная.

Югорский лыжный марафон проводится с 2012 года правительством ХМАО, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок Югры и банком "Открытие". Ежегодно на это спортивное событие собирается около 4000 российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км — более 2,5 тыс. человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут более 3 тыс. лыжников.

"Югорский лыжный марафон уже давно стал визитной карточкой региона и банка "Открытие". Мы видим, как из года в год растет количество участников гонки. Радует, что марафон привлекает внимание лыжников со всей России и из других стран. В этом году мы надеемся, что участников станет еще больше и будет настоящий спортивный праздник", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

"Аномально теплая зима в центральной части России и Европе привела к тому, что один за другим отменяются лыжные марафоны серии Russialoppet в Москве, Токсово, Германии. На тех гонках, которые все-таки удается провести, организаторы бьются за каждый квадратный метр лыжни. Тем ценнее и желаннее для любителей лыж становится усыпанный снегом Ханты-Мансийск с его богатыми спортивными традициями и опытом организации зимних стартов. Мы надеемся, что благодаря "дефициту снега" в этом году на старт Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске выйдет еще больше участников из самых разных уголков России и мира", — комментирует директор АУ "ЮграМегаСпорт" Валерий Радченко.

По словам Виталия Мосунова, участие в Югорском лыжном марафоне в этом году планируют принять ведущие российские лыжники, члены сборной России. Участие именитых лыжников, обладателей олимпийских наград, возможность любителей лыж посоревноваться со "звездами" было и остается одной из главных отличительных черт Югорского лыжного марафона.

Для болельщиков банк "Открытие" традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок.

Подробнее о марафоне можно узнать на сайте ugraloppet.ru О форме регистрации и размере регистрационного сбора будет объявлено дополнительно.