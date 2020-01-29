Баскетбольная "Самара" обыграла ЦСКА-2 - 82:69

Во вторник, 28 января, БК "Самара" уверенно обыграл ЦСКА-2, сообщает пресс-служба клуба.

Матч начался вроде бы буднично. Антон Глазунов разгонял атаки самарцев и сам при случае точно бил издали. Александр Савенков убегал в отрывы и колотил сверху. Александр Винник отметил свой дебют смачным данком… Но стоило на площадку выйти Филиппу Стойко — и пары его попаданий (уж он-то знает, как попадать в "МТЛ Арене") хватило, чтобы москвичи вырвались вперед — 13:14 за две минуты до конца первого периода. Впрочем, треха Байдена Джаксена и попадание со средней Александра Лавникова позволили хозяевам завершить четверть в свою пользу — 18:16.

Но оторваться в счете не удавалось и во втором периоде. Гостей не смутил очередной данк от Байдена — они ответили еще одной трехой Филиппа Стойко, а затем и Дмитрий Халдеев, у которого в Самаре также остались персональные болельщики, отметился набранными очками — к середине четверти ЦСКА вернул себе лидерство. Обмениваясь результативными выпадами, к большому перерыву соперники подошли практически вровень — 40:38.

Но в третьем периоде самарцы включились на максимум в защите: позволив гостям за семь минут набрать лишь 2 очка, наша команда, в нападении которой поочередно солировали Антон Глазунов и Александр Винник, оторвалась на "+15" — 55:40. И даже когда москвичи снова стали набирать очки, им это не особо помогло организовать погоню: 60:46 перед заключительной десятиминуткой.

Ее команды провели вроде бы ровно, по счету, но на деле "Самара" уверенно контролировала ход матча. Продолжал радовать болельщиков данками на любой вкус новичок Александр Винник. А в концовке свою долю аплодисментов заработали и Семен Шевкопляс с Алексеем Чиликиным. Гости хотя и боролись до самой сирены, но перехватить инициативу уже не могли.

82:69 — очередная уверенная победа "Самары".