Дмитрий Азаров провел заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

Во вторник, 28 января, Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, главы городов и районов региона, представители госкорпораций, крупнейших промышленных предприятий, банков, ассоциаций и общественных объединений.

Совет по инвестициям за последние годы стал ключевой площадкой для предпринимателей и инвесторов: здесь можно не только обменяться опытом и передовыми практиками в различных областях, но и решить насущные вопросы, которые волнуют промышленников.

"Совет служит важным каналом коммуникации власти и бизнеса, - подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам заседания. - Задача состоит в том, чтобы Самарская область стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в стране. Есть первые успехи, первые шаги. Но понятно, что еще многое предстоит сделать".

Напомним, президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.

"Чтобы получить такую динамику, необходимо запустить новый инвестиционный цикл", - отметил глава региона. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их доля в ВВП страны должна увеличиться с 21% до 25% к 2024 году. "Именно на эти показатели правительство Самарской области должно ориентироваться в своей работе. Мы открыты для инвесторов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Число обращений предпринимателей о возможности реализации инвестпроектов на территории области в последнее время стало показателем привлекательности региона", - отметил губернатор.

В рамках заседания совета были рассмотрены четыре масштабных для губернии проекта. Один из них касается организации ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту Липяги - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти".

Строительные работы планируется разделить на два этапа с использованием существующих железнодорожных путей. В рамках первой очереди предполагается организация перевозок без заезда в аэропорт. Первые пассажиры на поезде "Ласточка" (время в пути примерно 1:29) по новому маршруту поедут в 2023 году. Тогда же начнется строительство инфраструктуры, необходимой для заезда составов в Курумоч.

"Реализация проекта в рамках первой очереди одобрена инвестиционным комитетом ОАО "РЖД", - отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. - Проект полностью соответствует транспортной стратегии России на период до 2030 года и предусмотрен в долгосрочной программе развития компании". По итогам обсуждения проект признан приоритетным и для региона.

Губернатор уверен: после запуска пригородного железнодорожного сообщения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации пассажиропоток существенно увеличится.

"Проект существует как мечта уже на протяжении многих лет. Сегодня мы вплотную приблизились к его реализации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Следующий шаг после обсуждения на Совете, который нам необходимо принять для того, чтобы наши уважаемые партнеры приступили непосредственно к проектированию, - это подписание инвестиционного меморандума".

Сейчас идет проработка деталей соглашения. Эту работу необходимо завершить в течение месяца и подписать документ. Такое поручение руководитель области дал министру экономического развития и инвестиций Дмитрию Богданову.

Напомним, в рамках концессионного соглашения между правительством области и компанией РЖД уже приступили к реализации проекта по строительству новых путей к особой экономической зоне "Тольятти". Соответствующее соглашение было подписано в октябре прошлого года в рамках транспортной недели в Москве.

Строительство железнодорожной ветки станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ, но и положительно повлияет на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом.

Особое внимание члены Совета уделили проекту строительства животноводческого комплекса "Старое Резяпкино" на 3,5 тыс. голов КРС и площадок для выращивания молодняка на 5,1 тыс. голов. Напомним, инициатором создания фермы является "ЭкоНива-АПК Холдинг".

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 150 новых мест. Региональный директор по Приволжскому региону ООО "Северная Нива" Петр Дубянский отметил, что сейчас идет процесс оформления земельных участков, готовится проектно-сметная документация. Общим решением членов Совета проект включен в перечень стратегических для региона, все необходимые обсуждения необходимо завершить в течение двух месяцев.

"Почта России" намерена создать на территории региона трехуровневую логистическую систему. Для этого требуется модернизация существующей инфраструктуры, что позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений и ускорить доставку писем и посылок до жителей области. Срок реализации проекта, который позволит дополнительно создать около 1,5 тыс. рабочих мест, - декабрь этого года.

Руководитель компании "Рубин" Дмитрий Ртищев представил проект развития квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы, пр. Кирова в Кировском районе областного центра. Он намерен построить крупный офисно-торговый и развлекательный центр вместо аварийных двухэтажек, жители которых уже благополучно расселены, и привести территорию в порядок.

Проект обсуждается уже несколько лет. По словам главы города Елены Лапушкиной, проект важный и его воплощение в жизнь назрело уже давно, однако по ряду вопросов администрация Самары пока не нашла компромисса с инвестором. Губернатор поручил в течение месяца провести необходимые встречи с руководством компании, а также вынести проект на общественное обсуждение. И уже затем повторно рассмотреть его на заседании регионального инвестсовета.

В рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата обсуждался еще целый ряд вопросов, в том числе по организации международных инвестиционных форумов, взаимодействию представителей малого и среднего бизнеса с членами регионального правительства, а также по оказанию информационного сопровождения стартапов для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан.