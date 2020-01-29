Губернатор обсудил перспективы завода "Тольяттикаучук" с гендиректором ПАО "Татнефть"

В среду, 29 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым и председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым.

Стороны обсудили планы развития завода "Тольяттикаучук" (бывшее ООО "СИБУР Тольятти"), новым собственником которого стала "Татнефть", а также аспекты взаимодействия нового владельца завода с правительством Самарской области.

Сделка между "Татнефтью" и "СИБУРом" по приобретению нефтехимических активов в Тольятти была закрыта в ноябре прошлого года. "Татнефть" намерена интегрировать приобретенные активы в свои производственные процессы и продолжить развитие производств в рамках реализации нефтегазохимической стратегии. Кроме того, "Тольяттикаучук" позволит "Татнефти" обеспечить потребности своего шинного бизнеса в основных видах синтетического каучука.

В начале встречи Дмитрий Азаров отметил, что "Тольяттикаучук" как ведущее предприятие нефтехимического комплекса России и крупный работодатель является ключевым для экономики Тольятти и всей Самарской области.

"Нам крайне важно четко понимать, каковы планы компании по развитию предприятия, и чем может помочь региональное правительство", — подчеркнул губернатор.

Одним из направлений партнерства может стать участие нефтехимической компании в реализации идеи создания Научно-образовательного центра, который будет претендовать на получение федерального статуса.

"Нефтехимический кластер — один из важнейших в экономике региона и требует научного сопровождения. Здесь бы отдельно отметил многолетнюю и успешную связь предприятия с научными школами ведущих вузов региона, в первую очередь, Самарского технического университета", — подчеркнул губернатор.

Немаловажное значение имеет сотрудничество в экологической сфере. По словам Дмитрия Азарова, в этом направлении "СИБУРом" многое сделано. Как результат — за последние пять лет ни одного нарушения экологического законодательства на предприятии не зафиксировано.

"Знаю, что предприятие, проводя работу по обеспечению экологической безопасности, всегда открыто для общественного контроля, и во многом показывает пример другим предприятиям нефтехимического и химического кластеров. Надеюсь, это сохранится и впредь, как и договоренности, которые есть по работе экологической лаборатории в Тольятти", — сказал глава региона.

На встрече обсудили и другие направления взаимодействия, в том числе вопросы социального партнерства.

Переговоры "СИБУРа" по тольяттинскому заводу длились около двух лет, пояснил председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов. "Татнефть", по его словам, стала оптимальным партнером, который заинтересован в дальнейшем развитии тольяттинской площадки — технологическом, социальном, экологическом.

Во время переговоров акцент был сделан и на то, чтобы процесс перехода прав собственности прошел безболезненно для трудового коллектива.

"Мы знаем "Татнефть" как социально ориентированную компанию с большими инвестициями в развитие человеческого капитала, — сказал Дмитрий Конов. — Уверен, что эта практика перенесется на тольяттинскую землю. Новый собственник заинтересован в дальнейшем росте и стабильности на предприятии".

Дмитрий Азаров поблагодарил председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг" за многолетнее партнерство с региональным правительством.

"Ваш подход, когда вы, подбирая партнера по сделке, учитывали перспективы и будущее предприятия, очень важен. Спасибо, что наши с вами предварительные договоренности в полной мере были реализованы", — отметил глава региона.

Стоит отметить, что "СИБУР" остается в регионе — компания продолжит развивать свои активы в Новокуйбышевске. "Надеюсь и на реализацию новых проектов компании на территории региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Наиль Маганов подтвердил, что "СИБУР" ответственно подошел к выбору партнера. "Мы провели ни один разговор с Дмитрием Владимировичем именно по теме продолжения политики — технологической, социальной, экологической". Глава "Татнефти" отметил, что активы в Тольятти — серьезное приобретение с точки зрения экономики, но в то же время, оно накладывает и дополнительную ответственность. По его словам, "СИБУР" установил высокую планку, которую "Татнефть" должна сохранить.

"Наша задача — все, что они делали для региона, города, завода и коллектива, не просто оставить на прежнем уровне, но и приумножить. Логика любого развития — приумножать, иначе для чего мы работаем?", — заявил гендиректор "Татнефти".

Глава региона пожелал обеим компаниям успешного развития на территории области и подчеркнул, что они могут всегда рассчитывать на поддержку со стороны региональных властей.