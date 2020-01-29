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Общество

Самарцы озадачили Александра Хинштейна проблемами ремонта домов и ночного шума

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, в Самаре депутат Государственной думы Александр Хинштейн провел первый в этом году прием граждан. Два из 10 обращений были связаны с нареканиями по качеству ремонта жилых домов, являющихся памятниками истории и культуры.

Так, четырехэтажный жилой дом 1905 года постройки на ул. Фрунзе, 140 отремонтировали так, что жительница первого этажа живет без света - в отсыревшей штукатурке замкнуло электропроводку, а натяжной потолок провис под тяжестью натекшей с крыши талой воды.

82-летняя гражданка обратилась в суд за возмещением причиненного материального вреда, но до сих пор УК ООО "Управляющий жилищно-коммунальный комплекс", подконтрольное "Домком Инвесту", не может с нею рассчитаться из-за обязательств по другим искам.

Приставы поставили пенсионерку в очередь, но та боится, что не доживет до того момента, когда ей перечислят присужденные 169 тыс. рублей.

Пожелав гражданке долгих лет жизни, Александр Хиинштейн позвонил приставам с просьбой, чтобы те в связи с возрастом взыскательницы при поступлении денег на расчетный счет ООО распределили их для нее в первоочередном порядке.

А жительница дома №4 по Волжскому проспекту рассказала, что здание ранее принадлежало самарскому пивзаводу. Недавно в нем провели вроде как капитальный ремонт и на лестничной площадке у стены ее спальни установили технический узел. Теперь шум от его работы не дает пенсионерке спать.

Помощникам депутата предстоит выяснить, кто проводил ремонтные работы, почему с жильцов брали дополнительную плату, почему проект с ними не был согласован и когда это нарушение будет устранено.

Еще три обращения касались желания граждан обрести в ночное время тишину и покой. По их словам, этому мешают не только неблагополучные семьи, ночь напролет распивающие спиртное под грохочущую музыку, но и питейные заведения, обосновавшиеся в жилых домах или по соседству. Кроме прочего, жители жалуются, что посетители пивных баров мусорят и справляют нужду около их песочниц и беседок.

Депутату пришлось обзванивать руководителей районных отделов полиции и администраций. И теперь под особый контроль будут взяты и неблагополучная семья с малолетним ребенком из дома по ул. Гагарина, 57, и пивбар на ул. Пензенской, 71, и бар "Боря" на ул. Молодогвардейской.

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