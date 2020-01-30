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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" проиграл "Пересвету" - 65:71

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Девушки из БК "Самара" в домашнем матче уступили "Пересвету" — 65:71.

Первую четверть соперницы провели в борьбе за инициативу, несколько раз сменяя друг друга в роли лидера. К концу периода казалось, что "Самара" уже взяла ситуацию на площадке под свой контроль, но гостьи дважды подряд попали издали — и отрезок остался за ними, 15:18.

Во второй десятиминутке наша команда несколько раз нагоняла гостей, но выйти вперед так и не получалось. А с сиреной на большой перерыв "Пересвет" вернул себе минимальное лидерство — 29:31.

После перерыва "Самара" в очередной раз сравняла счет, и пару раз усилиями Ирины Архиповой выходила вперед. Но провалив концовку третьей четверти, позволила соперницам уйти в солидный по игре отрыв — 40:49. И только когда на старте заключительной десятиминутки разница достигла "-10" (42:52), хозяйки встрепенулись.

Двухминутный рывок 8:0 — и минимальные 50:52 после попадания Людмилы Мальцевой. Но "Пересвет" ответил на это своим рывком, быстро восстановив 10-очковую разницу. Сил на еще одну погоню у нашей команды уже не нашлось.

65:71 — первое домашнее поражение "Самары" в чемпионате.

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