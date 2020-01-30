"Открытие Private Banking" почти на треть увеличил объем портфеля клиентов в 2019 году

"Открытие Private Banking" увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) в 2019 году до 365 млрд рублей против 284 млрд годом ранее. Рост составил 28%.
Целевая клиентская база Private Banking по итогам прошлого года выросла на треть, объем клиентских средств достиг 238 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2018 года.
Клиентами "Открытие Private Banking" являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн — в других регионах России.
Банк "Открытие" остается одним из лидеров российского банкинга для состоятельных клиентов, предлагая им консультации высококлассных экспертов, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий, весь спектр финансовых продуктов и широкий набор нефинансовых услуг в рамках программы Lifestyle management.
Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие":
"Банк "Открытие" в 2019 году укрепил традиционно сильные позиции в сегменте Private Banking. Развитие инвестиционного консультирования и современных финансовых технологий, направленных на удобный daily banking, позволят нам в 2020 году развивать "прайвет" и дальше, повышая лояльность клиентов".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.