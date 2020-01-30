Банк "Открытие" в 2019 году выдал около 1 трлн рублей корпоративных кредитов

По итогам 2019 года банк "Открытие" более чем втрое увеличил объем кредитов, выданных корпоративным клиентам — с 300 до 938 млрд рублей. При этом рост корпоративного кредитования в России в целом по рынку составил менее 5%.

Корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" до начисления резервов по итогам 2019 года достиг 891 млрд рублей, что на 56% выше, чем годом ранее.

Средства корпоративных клиентов на счетах банка составили на 1 января 2020 года 461 млрд рублей, что на 93% превышает аналогичный показатель на начало 2019 года. Существенно выросло за год также количество активных корпоративных клиентов кредитной организации — с 6,6 тыс. до 7, 2 тыс.

В 2019 году банк активно диверсифицировал кредитный портфель, помимо работы с традиционно приоритетными отраслями — жилищным строительством, нефтегазовым сектором, металлургией, энергетикой и химической промышленностью банк существенно нарастил присутствие в кредитовании лесопромышленного комплекса и транспорта — доля каждой из этих отраслей в портфеле выросла до уровня более 5%.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие":

"Стратегическая цель развития корпоративного бизнеса банка "Открытие" на 2020 год — продолжить расти по всем показателям быстрее рынка. Нашим фокусом будет привлечение новых корпоративных клиентов и дальнейшее увеличение доли банка в кошельке текущих клиентов, а также расширение продуктовой линейки и работа в дистанционных каналах обслуживания. Результаты 2019 года показывают, что мы готовы к решению этих амбициозных задач".