В 2020 г. в ДТП в Самарской области уже погибли 22 человека

В четверг, 30 января, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам работы УГИБДД по Самарской области в 2019 г. начальник управления Юрий Некрасов.

В своем докладе Юрий Некрасов отметил, что добиваться снижения уровня аварийности в Самарской области в 2020 г. будет непросто.

"Уже в этом году в ДТП погибли 22 человека, - отметил он. - Это и пешеходы, и водители, и пассажиры".

По словам Юрия Некрасова, на аварийность влияют различные факторы, в том числе человеческий. Нередко водители торопятся и пренебрегают безопасностью. Например, когда водитель, не рассчитав все риски, совершает на опасном участке обгон. Порой автомобилисты не успевают завершить маневр, и происходят лобовые столкновения.

Как один из примеров ДТП с тяжкими последствиями, произошедших в 2020 г., Юрий Некрасов привел трагическое происшествие, случившееся 25 января. В 0:35 на Московском шоссе 22-летний водитель ВАЗ-21123 ехал, предположительно, на "летней резине" со стороны ул. Советской Армии и на перекрестке врезался в грузовик МАЗ с термобудкой, стоявший под запрещающий сигнал светофора. От удара ВАЗ-21123 отбросило влево, и он врезался в Datsun.

В аварии пострадали люди, находившиеся в отечественной легковушке. Один из пассажиров скончался. Водителя, предположительно, получившего ушибы, и его 18-летнюю пассажирку госпитализировали. Еще одному 20-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение.

"В момент ДТП погиб один человек, - сказал Юрий Некрасов. - К сожалению, буквально два дня назад мы узнали, что пострадавшая девушка скончалась".

Также, по словам Юрия Некрасова, нередко беспечность проявляют пешеходы, которые перемещаться по дорогам вблизи населенных пунктов без световозвращающих элементов на одежде. К сожалению водители их поздно замечают и сбивают. Часто пешеходы получают смертельные травмы.

"Перед нами стоит задача - изменить правосознание населения, - подчеркнул Юрий Некрасов. - Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем жителям Самарской области, ко всем участникам дорожного движения с просьбой - самим беспокоиться о своей безопасности. Всегда необходимо учитывать, что спешка за рулем абсолютно не нужна. Риски, которые порой водители допускают, и приводят к таким ДТП с особо тяжкими последствиями. Хотелось бы всех призвать к соблюдению ПДД, потому что они кровью написаны, и напомнить, что должно быть уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. Только такое отношение может быть залогом безопасности".