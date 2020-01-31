АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности в 2019 году. В числе приоритетных задач — модернизация производственных мощностей.

В минувшем году предприятие реконструировало и построило 88,9 км нефтепроводов в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Было построено 7 и реконструировано 3 резервуара, выполнена замена 42 магистральных насосных агрегатов и 43 электродвигателей на производственных объектах. В общей сложности по программе техперевооружения и реконструкции в 2019 году введен в эксплуатацию 151 объект.

Продолжалась масштабная реконструкция площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления, работы в рамках которой ведутся с 2013 года. Введена в эксплуатацию новая насосная станция пожаротушения, построены резервуары для приема и хранения нефти. В декабре на НПС "Самара-1" после технического перевооружения введена система измерения количества и показателей качества нефти. Также проведено техническое перевооружение автоматизированных систем управления технологическим процессом НПС "Дружба-2" и НПС "Самара-2". Завершение реализации проекта площадки "Самара" планируется в 2023 году.

Другим крупным проектом по перевооружению мощностей АО "Транснефть - Приволга" является реконструкция магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк. Работы начались в 2018 году и продолжатся до 2023 года. В течение 2019 года проведена реконструкция пяти участков МН Куйбышев — Тихорецк в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях общей протяженностью 62,5 км. В конце 2019 года выполнено технологическое подключение двух построенных участков общей протяженностью 33,7 км к реконструируемому нефтепроводу в Саратовской области.

Значимым событием стал первый прием дизельного топлива на железнодорожной эстакаде головной перекачивающей станции "Тингута" в Волгоградской области весной 2019 года. Эстакада введена в эксплуатацию в конце 2018 года и является частью масштабного инвестиционного проекта "Юг. 2 этап".

В 2019 году были полностью обновлены территория и корпуса центральной базы производственного обслуживания в Новокуйбышевске. Построен корпус сварочных работ, склад хранения материально–технических ресурсов, проведены капитальные ремонты здания ремонтно-механического цеха и внутриплощадочных проездов, а также текущий ремонт контрольно-пропускного пункта, инженерно-лабораторного корпуса.

В рамках программы капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" в 2019 году завершены работы по 31 объекту. Цель — восстановление эксплуатационного ресурса объектов и поддержание достаточного технического уровня эксплуатируемого оборудования в рамках соблюдения установленных норм и требований безопасности. В рамках программы был выполнен выборочный ремонт дефектов, капитальный ремонт резервуарных емкостей, насосных агрегатов и электродвигателей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов предприятия проводилась их регулярная техническая диагностика. В течение года на объектах АО "Транснефть - Приволга" выполнена полная диагностика 5 резервуаров, частичная диагностика 13 резервуаров и мониторинг одного резервуара. Проведена внутритрубная диагностика 31 участка линейной части магистральных трубопроводов суммарной протяженностью 2,4 тыс. км. По итогам проверки производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" получили подтверждения о продлении срока безопасной эксплуатации.

Предприятие осуществляет производственную деятельность в шести регионах РФ: Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Оренбургской областях и Республике Татарстан. По итогам 2019 года АО "Транснефть - Приволга" перекачало более 142,8 млн тонн нефти и 4,9 млн тонн нефтепродуктов.