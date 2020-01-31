В Самарской области стали меньше пить и курить

За последние восемь лет в Самарской области снизилось число курильщиков и потребление алкоголя на душу населения. такие данные содержатся в программе по укреплению здоровья населения на 2020 – 2024 годы, утвержденной правительством региона.

Согласно этой программе, распространенность употребления табака в регионе среди взрослого населения сократилась с 35,8% в 2011 г. до 27,2% в 2019 году.

Согласно опубликованным сведениям, в медицинских организациях области функционируют 36 кабинетов и школ по отказу от курения. В 2019 г. их посетили 22,6 тыс. человек, отказались от курения в итоге 12% из них.

Также с 2011 г. снизился объем розничной продажи алкогольной продукции на душу населения. В пересчете на чистый алкоголь с 8,11 литра до 6,13 литра.

Разработчики программы отмечают, что основной причиной смертности населения региона являются болезни системы кровообращения (38,5%). Доля лиц, умерших от новообразований, составила 15,2%, от внешних причин, среди которых несчастные случаи, травмы и отравления – 9,2%.

В структуре смертности граждан трудоспособного возраста, доля которых в регионе, кстати, сокращается, преобладает смертность от травм и отравлений (32,1%). На втором месте – болезни системы кровообращения (19,5%), на третьем – злокачественные новообразования (14,4%), на четвертом – инфекционные болезни (13,1%).

При этом уровень общей смертности мужчин трудоспособного возраста в Самарской области выше, чем у женщин, в 3,2 раза. Кстати, продолжительность жизни мужчин ниже, чем у женщин, в среднем на 10 лет.

Однако смертность в трудоспособном возрасте за последние пять лет снизилась на 22,8%.

Тем не менее пока «приверженность граждан к ведению здорового образа жизни составляет 20,5% и далека от рекомендованного целевого значения на 2024 год (60%)», отмечают разработчики программы.

В рамках утвержденной программы областные власти намереваются заняться развитием инфраструктуры общественного здоровья, а также обеспечить отрасль кадрами. Внимание также будет уделяться формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Планируются также информационные кампании по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях.