16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долги перед "Эл банком" на 758 млн руб. выставлены на продажу Григорий Оганесян расплатится с кредиторами своим имуществом Малый бизнес в онлайне: какие цифровые сервисы могут упростить работу предпринимателям Выбирая банк, стоит присмотреться к тем, кто учитывает предпочтения клиентов Акционеров "Приоритета" обязали выплатить полмиллиарда долгов банка

Банки Финансы

Банк "Открытие" запускает программу лояльности для клиентов МСБ

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" запускает программу лояльности "Деловой подход" с кэшбэком 5% для клиентов малого и среднего бизнеса. Оплачивая основные расходы виртуальной или "Универсальной" бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.

За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма трансакций для получения бонусов за месяц должна быть не менее 15 тыс. рублей.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

  • АЗС
  • Фастфуды и рестораны
  • Товары для дома и ремонта

1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.

Подключение к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту Универсальная и виртуальные карты Digital Business Card

"Программа лояльности "Деловой подход" — уникальное предложение на рынке бизнес-карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card", — прокомментировал заместитель начальника отдела развития карточных продуктов банка "Открытие" Тимур Бедрединов.

*Есть операции-исключения, указанные в каталоге тарифов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2