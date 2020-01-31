Банк "Открытие" запускает программу лояльности для клиентов МСБ

Банк "Открытие" запускает программу лояльности "Деловой подход" с кэшбэком 5% для клиентов малого и среднего бизнеса. Оплачивая основные расходы виртуальной или "Универсальной" бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.
За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма трансакций для получения бонусов за месяц должна быть не менее 15 тыс. рублей.
Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:
- АЗС
- Фастфуды и рестораны
- Товары для дома и ремонта
1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.
Подключение к программе лояльности будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту Универсальная и виртуальные карты Digital Business Card
"Программа лояльности "Деловой подход" — уникальное предложение на рынке бизнес-карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card", — прокомментировал заместитель начальника отдела развития карточных продуктов банка "Открытие" Тимур Бедрединов.
*Есть операции-исключения, указанные в каталоге тарифов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.