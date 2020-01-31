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Муниципалитеты Власть и политика

Андрей Карпочев возглавил отдел организации движения самарского дептранса

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Отдел организации движения в департаменте транспорта Самары в статусе замглавы дептранса возглавил Андрей Карпочев, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, до 2018 г. он занимал пост начальника отдела ГИБДД УВД областного центра. Из Госавтоинспекции Андрей Карпочев вышел на пенсию. После этого он работал заместителем генерального директора по эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения ГКП СО "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области".

Свое решение перейти на работу в департамент транспорта Самары Андрей Карпочев объяснил изданию тем, что работа, связанная с организацией дорожного движения, ему все-таки ближе. Тем более что и карьеру в Госавтоинспекции он сделал именно по этой линии, проработав много лет в отделе организации движения горГАИ, который возглавлял до 2015 года.

В городском департаменте Андрей Карпочев сменил Александра Самсонова, который в прошлом также трудился в Госавтоинспекции, но в областном управлении в должности замначальника.

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