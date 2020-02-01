"Самара" победила "Купол-Родники" - 82:64

БК "Самара" продолжает побеждать: крепкий в этом сезоне "Купол-Родники" переигран 82:64.

Первые минуты показали, что и сегодня нашей команде будет очень непросто: ижевчане пару раз выходили вперед, и даже когда включился Владимир Пичкуров (7 очков за пару минут), отказывались отпускать нас далеко вперед. Концовку стартового периода ударно провел Антон Глазунов (8 очков), а завершил ее Александр Лавников: в течение минуты он сначала реализовал "2+1", а под сирену положил треху — 29:22.

Сверхрезультативная игра продолжилась и во второй четверти: Виктор Кашин попал треху чуть ли не с восьми метров, а Владимир Пичкуров отметился "дежурным" попаданием из угла — 37:24 после двух с небольшим минут. И сразу после тайм-аута гостей Александр Винник "с мясом" колотит сверху — трибуны, начинающие привыкать к чудесам от нашего недавнего новичка, взревели от восторга. Но "вкуснятины" было много не только в исполнении Винника. Чего, например, стоит проход и смачнейший данк от Алексея Нестерова, который довел преимущество "Самары" почти до 20 очков (48:30)! С теми же "+18" наша команда и ушла на большой перерыв — 55:37.

Но третью четверть самарцы начали с четырех "сухих" минут — и пока Евгений Войтюк не затолкал-таки мяч в кольцо гостей, те успели отыграть 8 очков. Да и после этого какое-то время в атаке дела шли не лучшим образом. Зато в защите удалось начисто остановить соперника — и пары попаданий от Владимира Пичкурова и Антона Глазунова хватило, чтобы вернуть разницу к более комфортной: 63:47 за две минуты до конца периода. А тут еще и Виктор Кашин вновь попал издали.

Имея "+16" перед заключительной десятиминуткой (66:50), наша команда чувствовала себя вполне уверенно. И не давала ни болельщикам, ни сопернику даже усомниться в своем преимуществе. Александр Лавников не отказал себе в удовольствии забить сверху, словно не заметив Евгения Минченко, Семен Шевкопляс реализовал быстрый отрыв — красивых моментов хватало до самой финальной сирены.