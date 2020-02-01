"Мы живем в особом городе с удивительной историей": волонтеры о присвоении Самаре статуса "Город трудовой доблести"

В Самаре продолжается общественное обсуждение двух значимых инициатив — возвращение ветеранам и труженикам тыла льгот, отмененных в 2017 г., и присвоение Самаре статуса "Город трудовой доблести". Подключились и молодежные организации.

В Самарском доме молодежи волонтеры придумывают квест для школьников по Сталинградской битве. Вспоминают детали и ход сражения. Это их добровольческий вклад в возрождение интереса к истории. Присвоение Самаре почетного звания "Город трудовой доблести" тоже поможет этой цели, уверены они.

Наталья Горелова, волонтер Самарского дома молодежи: "Такое звание очень важно. Ведь это поможет в том числе и в патриотическом плане воспитывать молодежь, чтобы мы помнили, какой ценой далась эта победа. И наш город — наглядный пример. Возможно у многих школьников или взрослых возникнет желание поглубже узнать историю своей семьи и обнаружить, что их бабушки, прадедушки, прабабушки работали в тыловом Куйбышеве".

"В первую очередь такое звание даст статус и определенный приоритет по сравнению с другими городами на территории Российской Федерации", — поддерживает коллег Магамед Махмудов, волонтер Самарского дома молодежи. — "В большинстве случаев люди будут понимать то, что мы находимся не в простом, особом городе, городе, который прошел определенные исторические события и достоин этого звания".

В молодежном правительстве области готовят свои мероприятия, посвященные Году памяти и славы. Будут проводить литературно-поэтический вечер с произведениями о войне. Считают, что поддержка сейчас нужна и ветеранам, и другим категориям пожилых граждан. И важно вернуть льготы, отмененные в начале 2017 года.

Анастасия Ходырева, молодежный министр по вопросам общественной безопасности: "Это очень важная и нужная инициатива, моя бабушка сама является ветераном труда, оба моих деда воевали в Великой отечественной войне, и так практически в каждой семье России. Наш долг — заботиться о пенсионерах, ветеранах труда, оказывать им всяческую помощь, поэтому это очень важно и нужно".

Напомним, что оба предложения — вернуть ветеранам и труженикам отмененные в 2017 г. льготы и присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести" прозвучали во время расширенного заседания Общественной палаты Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативы, о которых его попросили ветераны. Но подчеркнул, что сначала посоветуется со всеми жителями региона.