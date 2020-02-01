В лыжном марафоне "Сокольи горы - 2020" принимает участие 1000 спортсменов

С 30 января по 2 февраля на базе самарского учебно-спортивного центра (УСЦ) "Чайка" проходят спортивные мероприятиях в рамках лыжного марафона "Сокольи горы — 2020". В этом году участия в марафоне принимает рекордное количество спортсменов — около 1000 лыжников из 48 регионов России, 55 городов и пяти стран.

Лыжный марафон "Сокольи горы" проходит в Самаре уже шестой год подряд. Это открытые старты, в которых может принять участие любой желающий.

Трасса марафона "Сокольи горы — 2020" проходит в поселке Управленческий, в окрестностях Сокольих гор, имеющих природный рельеф идеальный для проведения таких соревнований — с некрутыми подъемами и спусками. К тому же с возвышенностей открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы.

Шестой марафон начался традиционно с ночной лыжной гонки 30 января, в которой приняли участие около 200 спортсменов. Лыжники преодолели дистанции 5 и 10 км. Освещали трассу лыжникам, бегущим по лесной просеке, только налобные фонарики.

1 февраля более 300 спортсменам пробежали марафонскую дистанцию на 51 км лыжники вольным стилем. Соревнования продолжатся и в воскресенье 2 февраля.

"Самарский марафон стал визитной карточкой нашего города и способствует развитию в регионе спортивного событийного туризма. Лыжники готовы приезжать в Самару на 4-5 дней, поэтому для них мы готовим насыщенную спортивную и развлекательную программу. Так родилась идея объединить в одни соревнования сразу три гонки. Срабатывает и "сарафанное радио". Раньше из какого-то города к нам приезжал один участник, а теперь сразу двадцать. Потому что им понравилось в Самаре", — отметил Алексей Жирухин, соорганизатор самарского лыжного марафона "Сокольи горы-2020".

Каждый финишер гонки получит свидетельство о преодолении дистанции и памятную медаль с изображением Сокольих гор. На лыжню приглашают всех желающих — и профессионалов, и любителей, и новичков, рискнувших поучаствовать в соревнованиях.

"Проведение таких массовых соревнований по лыжным гонкам способствует привлечению к систематическим занятиям спортом жителей региона. А это является одной из задач национального проекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным и федерального проекта "Спорт — норма жизни", — отметил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов.