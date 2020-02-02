Баскетболитски "Самары" обыграли "Юность" - 75:69

В первом матче с пензенской "Юностью" девушки из БК "Самара" добились непростой победы — 75:69.

После равного начала (8:7 после четырех сыгранных минут, 6 очков у Людмилы Мальцевой) "Самара" неожиданно провалилась. 0:9 за две минуты — и разогнавшийся соперник в какой-то момент убежал на 11 очков. Организовать погоню удалось только во втором периоде. И вновь результативный отрезок выдала Мальцева, набравшая 7 очков за три минуты. Выйти вперед наша команда смогла за четыре минуты до большого перерыва: 33:32 после точных штрафных от Ирины Киселевой. Еще через минуту та же Киселева подытожила рывок 12:0 — 40:32. А к большому перерыву "Самара" имела уже "+10" — 46:36.

В третьей четверти дальние попадания Людмилы Мальцевой и Екатерины Сафоновой поначалу позволяли удерживать двузначное преимущество. Но в целом в нападении дела шли не лучшим образом — и к концу периода гостьи сократили отставание до 5 очков (54:49). За шесть минут до завершения основного времени они практически нагнали "Самару" (59:58), но "2+1" от неудержимой Мальцевой их вроде бы остановили. Но лишь на время: пара точных трехочковых — за три с половиной минуты до сирены "Юность" вновь впереди, 65:66.

Впрочем, в решающий момент нервы самарскую команду не подвели: Ирина Киселева и Людмила Мальцева были точны с линии штрафных, а Ирина Архипова реализовала быстрый отрыв — 71:66 и еще две минуты до сирены. Но полторы минуты "молчания" вернули матчу интригу, и только попадание Ирины Архиповой вернуло "Самаре" инициативу.

75:69 — волевая победа "Самары".